انتهت الدوري - الزمالك (3)-(0) المصري.. الصدارة بيضاء

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية الظهور الأول أمام الزمالك.. المصري يعلن طاقمه الجديد في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري

---------------------------------------

ق 88: جووول عبد الله السعيد من نقطة الجزاء.

ق 87: ركلة جزاء للزمالك بعد العودة للفيديو.

ق 86: حكم المباراة يعود للفيديو لشك في ركلة جزاء لصالح عمرو ناصر لاعب الزمالك.

ق 80: دخول أحمد شريف وأحمد حمدي وخروج بيزيرا وناصر ماهر.

ق 75: رأسية خطيرة من عمرو ناصر أنقذها عصام ثروت.

ق 64: جووول عمر جابر بعد تسديدة بوجه الخارجي للقدم عقب تمريرة من جوان بيزيرا.

ق 62: خروج محمود حمادة وأحمد عامر ودخول عمر الساعي وبونور موجيشا.

ق 62: دخول عمرو ناصر وعبد الحميد معالي بدلا من آدم كايد وعدي الدباغ.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: منذر طمين يهدر

ق 30: جووول عدي الدباغ بعد ارتطام الكرة في القائم عقب تشتيت من محمد هاشم ثم ارتدادها إلى الدباغ الذي أحرز الهدف.

ق 23: بطاقة صفراء لبيزيرا بعد خطأ.

ق 19: مراوغة بيزيرا بشكل رائع ثم تسديدة تصدى لها عصام ثروت.

ق 18: محمود حمادة يسدد كرة من اللمسة الأولى خطيرة للغاية علت المرمى بعد رأسية من صلاح محسن.

ق 9: صلاح محسن يهدر انفرادا تاما بعد خروج محمد صبحي من اللعبة وقرر محسن عدم التسجيل ثم سقط أرضا.

ق 8: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر.

ق 7: سلسلة مراوغات رائعة من جوان بيزيرا ثم عرضية وتشتيت من مدافع المصري تجاه ناصر ماهر الذي سدد خارج المرمى.

ق 1: تسديدة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يتصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك المصري الدوري المصري
نرشح لكم
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري بسبب الأخطاء.. فاركو يستعد لتقديم شكوى ضد القلاوي رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي
أخر الأخبار
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري 2 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات 14 دقيقة | رياضة نسائية
المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود 43 دقيقة | الدوري المصري
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا 52 دقيقة | الدوري الإسباني
جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 53 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس 58 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513324/مباشر-الدوري-الزمالك-3-0-المصري-جووول-عبد-الله-السعيد