رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

حسم الريان القطري صفقة انتقال الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي إلى صفوفه.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد تم توقيع كل الأوراق اللازمة، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وسبق لصحيفة اليوم السعودية أن كشفت عن إخطار الهلال لمهاجمه بموافقته على انتقاله إلى الريان القطري هذا الصيف.

وكان ميتروفيتش قد خرج من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

في ذلك الوقت تعاقد الهلال مع عبد الرزاق حمد الله مؤقتا أثناء البطولة، ثم ضم داروين نونيز من ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الهلال على الرياض في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري.

الهلال الدوري السعودي الريان الدوري القطري ميتروفيتش
نرشح لكم
رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم سكاي: مفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة راشفورد وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 3 مايو 2026.. غزل المحلة ضد الإسماعيلي وليفربول أمام مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية 9 ساعة | الكرة الأوروبية
طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة 9 ساعة | سعودي في الجول
جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي 9 ساعة | سعودي في الجول
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 9 ساعة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 9 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/512751/رومانو-تم-التوقيع-ميتروفيتش-