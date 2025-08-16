نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

جيمس مكاتي

أعلن نادي نوتينجهام فورست التعاقد مع جيمس مكاتي لاعب مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم.

وكان نوتينجهام فورست تقدم عرضا إلى مانشستر سيتي لضم اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض من قبل السماوي.

قبل أن يرفع نوتينجهام عرضه لضم اللاعب الإنجليزي الشاب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 27 مباراة في الموسم الماضي بمجموع دقائق 936.

وتمكن صانع الألعاب من تسجيل 7 أهداف دون الصناعة.

وضم نوتينجهام جيمس مكاتي لتعويض رحيل أنتوني إيلانجا الذي انضم إلى نيوكاسل يوناتيد.

ويفتتح نوتينجهام مشواره في الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بمواجهة برينتفورد.

مانشستر سيتي نوتينجهام فورست جيمس مكاتي
