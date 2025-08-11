كرة يد - تعادل مثير بين مصر والتشيك.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل؟

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تعادل منتخب مصر مع التشيك 35-35 في الجولة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20-17 لصالح التشيك.

على الجانب الآخر تغلب منتخب الدنمارك على اليابان 38-25.

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وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بصدارة المجموعة السابعة رفقة اليابان.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه.

وحقق منتخب مصر الفوز بجميع المباريات، ليتأهل بنقطتي الفوز على اليابان.

على الجانب الآخر تأهل الدنمارك والتشيك، وكانت الدنمارك تملك نقطتي الفوز.

وتتبقى الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء، وستشهد مواجهة مصر مع الدنمارك، والتشيك مع اليابان التي فقدت حظوظ التأهل رسميا.

ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي:

1- الدنمارك: 4 نقاط

2- مصر: 3 نقاط

3- التشيك: نقطة واحدة

4- اليابان: صفر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ربع النهائي؟

1- الفوز على الدنمارك أو التعادل معها.

2- عدم فوز التشيك على اليابان دون النظر لنتيجة مباراة مصر والدنمارك.

3- في حال فوز التشيك على اليابان وخسارة مصر أمام الدنمارك، يحتكم الفريقان لفارق الأهداف.

فارق أهداف مصر الحالي (+8)، وفارق التشيك الحالي (-5).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وحال حسم منتخب مصر انتصار على التشيك مع فوز الدنمارك أمام اليابان يحسم الفراعنة تأهلهم لربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة الدنمارك يوم الثلاثاء.

وكانت منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في النسخة الماضية والتي أقيمت بكرواتيا.

بينما حققت مصر اللقاب في نسخة 2019 والتي أقيمت بمقدونيا.

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