انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0)-(2) الزمالك

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في افتتاح بطولة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------

أخبار متعلقة:
تعديل في زي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في انتظار خوان بيزيرا - الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة ارتبط اسمه بـ الزمالك مرتين.. ريجيكامب مديرا فنيا لـ الهلال السوداني الزمالك يعلن تعيين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة كرة القدم

انتهت

ق 90+7: جووول رائع من محمد شحاتة من منتصف الملعب.

ق 84: جووول ناصر ماهر من صناعة آدم كايد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 79: الجزيري يهدر انفرادا تاما بالمرمى بعد تسديدة بعيدة المرمى واحتسبها الحكم بعد ذلك تسلل.

ق 75: خروح ناصر منسي ونبيل عماد ودخول الجزيري وسيف جعفر.

ق 66: دخول آدم كايد وعبد الحميد معالي بدلا من عبد الله السعيد وشيكو بانزا

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: تسديدة قوية من ناصر ماهر بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 26: تسديدة قوية من محمد شحاتة ارتطمت في مدافع سيراميكا ثم في العارضة.

ق 21: تسديدة قوية من لاكاي أعلى المرمى.

ق 4: فاخري لاكاي يسدد من داخل منطقة الجزاء وترتطم في العارضة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك فيريرا سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري "بوما أوربيتا مصر".. كرة الموسم الجديد في الدوري المصري مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول سر كتابة اسم الحكم على ظهر قميصه تدريبات خاصة لـ جهاد بعد استبعاده من مباراة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 دقيقة | الدوري المصري
جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت 39 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - تير شتيجن: ما قيل عني ليس صحيحا.. ومستعد لمنح برشلونة ما يريده ساعة | الدوري الإسباني
الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510821/مباشر-الدوري-المصري-سيراميكا-0-1-الزمالك-جووول-ناصر-ماهر