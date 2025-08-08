مباشر الدوري المصري – دجلة (0)-(0) بيراميدز.. 3 تغييرات في الهجوم
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وادي دجلة ضد بيراميدز في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى في السادسة مساءً على استاد السلام.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
اللقاء مذاع على أون سبورت 1.
--
ق 64: مشاركة زيكو وبوبو ومروان حمدي بدلا من ماييلي وعبد الرحمن مجدي وإيفرتون
ق 63: بطاقة حمراء جديدة لمحمود طلعت بعد حصوله على إنذار ثاني.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: بطاقة حمراء للكرتي بعد تدخل قوي على قدم لاعب دجلة في منتصف الملعب
ق 11: بطاقة صفراء أولى لوليد الكرتي بعد تدخل قوي على لاعب دجلة
بداية اللقاء
