كرة يد - الأهلي يعلن تعاقده مع مودي

أعلن النادي الأهلي تعاقد مع محمد هشام "مودي" صانع الألعاب لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

ولم يكشف الأهلي عن مدة التعاقد مع صانع ألعاب سبورتنج والزمالك السابق.

ويأتي التعاقد مع مودي لتعويض رحيل أحمد خيري صانع ألعاب الفريق.

وانتقل أحمد خيري إلى صفوف لايبزيج الألماني.

وأعلن الأهلي تعاقده مع أحمد عوض "الجونز" قادما من سموحة ظهر اليوم الأربعاء.

ويعد محمد هشام مودي هو ثالث صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد مروان حاتم وأحمد عوض.

وكان فريق الأهلي قد توج بسداسية تاريخية بعد حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

كما حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد فوز تاريخي على برشلونة كأول فريق غير أوروبي يحقق الفوز على الفريق الكتالوني في المونديال.

وانتقل الثنائي ستيفان مادسن المدير الفني وعبد الرحمن فيصل إلى باريس سان جيرمان بينما انتقل أحمد عادل "دولا" إلى فيزبريم المجري.