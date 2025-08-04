كرة سلة - تقرير: ليبرون جيمس يخطط لإطلاق دوري ينافس NBA

يبحث ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة مشروع تأسيس دوري جديد في اللعبة لينافس NBA.

وأشارت تقارير صدارة عن فرونت أوفيس سبورتس، أن اجتماعا عُقد الأسبوع الماضي في فرنسا بين ليبروس جيمس وشريكه مافريك كارتر، ووكيل أعمال الصربي نيكولا يوكيتش، دار حول خطة طموحة لإطلاق دوري كرة سلة دولي جديد.

وتم وضع قيمة استثمارية تصل إلى خمسة مليارات دولار من أجل تأسيس المسابقة التي ستنافس NBA.

المشروع سيضم ستة فرق للرجال ومثلها للنساء، ويتنقل بين 8 مدن عالمية على غرار فورمولا 1، مع منح اللاعبين حصص ملكية في الفرق، وهو ما تحظره قوانين الـ NBA حاليًا.

كارتر يقود المشروع بدعم محتمل من صناديق استثمارية كبرى، منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسط رفض وتحفظ من إدارة اليوروليج، في الوقت الذي تواصل فيه NBA خططها التوسعية نحو أوروبا.

وأشار بوليوس موتيبوناس الرئيس التنفيذي لليوروليج في تصريحاته لموقع ذا أثليتك أنهم لا يرون أن الدوري الجديد سيكون مفيدا للسوق.