كرة طائرة - الهزيمة الثالثة.. منتخب الشباب يخسر أمام إيران ويقترب من توديع بطولة العالم

يقترب منتخب شباب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عاما من توديع منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي.

وتستضيف أوزبكستان النسخة 19 من بطولة العالم للشباب حتى 3 أغسطس المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بعد زيادة الفرق من 20.

وكان منتخب شباب مصر قد انتصر على تونس في الافتتاح قبل أن يخسر أمام كل من إسبانيا وإيطاليا وأخيرا أمام إيران.

وخسر منتخب مصر تحت 19 عاما أمام إيران بثلاثة أشواط دون مقابل ليستمر في المركز الخامس من المجموعة.

ويختتم منتخب مصر للشباب مبارياته في دور المجموعات غدا الثلاثاء بمواجهة بولندا.

ويسعى شباب مصر للتمسك بالحظوظ في التأهل حال حقق الفوز أمام بولندا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة الـ 15 تاريخيا.

وحال الخسارة يلعب على المراكز من 17 إلى 24.

وحقق الفراعنة المركز الرابع كأفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للشباب مرتين، الأولى في 2001 والأخرى في 2019.