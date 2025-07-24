"لم يتبق أي أجزاء أصلية في جسدي".. وفاة هوجان أسطورة المصارعة

الخميس، 24 يوليه 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

هالك هوجان في إعلان Hostamania

توفي هالك هوجان المصارع الأمريكي الشهير عن عمر 71 عاما، إثر سكتة قلبية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكشفت صحيفة ذا صن، أن سيارات الشرطة والإسعاف تواجدوا خارج منزل هوجان صباح اليوم الخميس، وتم نقله إلى سيارة الإسعاف.

وخضع هوجان لعملية جراحية في الرقبة شهر مايو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة هوجان نفت شائعات حول دخوله في غيبوبة بعد العملية الجراحية، وأكدت أن قلبه كان قويا.

وحقق هوجان إلى جانب شهرته في المصارعة، نجاحا في السينما بدءا من فيلم روكي 3 عام 1982

كما شارك هوجان في بطولة أفلام "نو هولدز باريد"، و"سابربان كوماندو" و"مستر ناني"، بالإضافة لدور البطولة في برنامج الواقع الشهير "Hogan Knows Best".

وخضع هوجان إلى عشرات العمليات الجراحية نتيجة إصابات المصارعة، وصرح سابقا: "لم يتبق لي أي أجزاء أصلية في جسدي".

ويرجع آخر ظهور لهوجان في مايو الماضي أثناء إطلاقه دوري "ريال أمريكان فري ستايل" للمصارعة الحرة، وهو دوري مصارعة للهواة. سينطلق لأول مرة 30 أغسطس القادم.

ويعود الفضل لهوجان في تحويل المصارعة الحرة إلى رياضة ترفيهية وعائلية، بعدما كانت تستهدف شريحة محدودة من الجمهور، وذلك بفضل أدائه المسرحي.

هوجان مصارعة
