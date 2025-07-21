يحيى لـ في الجول: الانتقال إلى بلد مسلم كان شرط سام مرسي لمغادرة إنجلترا

أوضح أحمد يحيى وسيط صفقة انتقال سام مرسي لاعب إبسويتش تاون إلى الكويت الكويتي أن شرطه لمغادرة إنجلترا هو الانتقال لبلد مسلم.

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "أولوية سام مرسي كانت الانضمام إلى فريق في بلد مسلم وتحديدا في الخليج إذا خرج من إنجلترا".

وأضاف "سام اقتنع بمشروع النادي بعد مشاورات بيني أنا ومحمد حبشي الوسيط الآخر في الصفقة مع اللاعب وأقنعناه بمشروع الكرة الجديد في الكويت واللاعب زار الكويت وأسرته وأعجبوا بالأجواء وحفاوة الاستقبال".

وتابع "مشروع الكويت هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2".

وأنهى حديثه قائلا: "إبسويتش تاون تعامل بشكل جيد مع وسام وكان بينهما اتفاق في حالة تلقيه عرض من الخليج أن يرحل مجانا خاصة مع تبقي موسم واحد في عقده".

وأفاد موقع GiveMeSport في قت سابق أن سام مرسي قائد إبسويتش تاون أتم صفقة انتقاله إلى نادي الكويت الكويتي.

وذكر التقرير أن مرسي وقع على عقد يربطه بالنادي الكويتي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن إبسويتش سمح لمرسي بالرحيل مجانا تقديرا لما قدمه للنادي.

وحسب صحيفة EADT الإنجليزية فإن نادي الكويت قدم عرضا مغريا لضم قائد إبسويتش تاون.

وتعاقد إبسويتش مع أزور ماتوسيوا قادما من ستاد رين الذي يلعب في نفس مركز مرسي خلال الصيف الجاري مقابل 11.5 مليون يورو.

ويبلغ اللاعب الهولندي من العمر 27 عاما، ولذلك وفقا للصحيفة فإن إبسويتش أراد ضم لاعب أصغر عمرا من سام الذي يبلغ 33 عاما.

ويتواجد لاعب الوسط المصري مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري القسم الثاني مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.