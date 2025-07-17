وزارة الرياضة تنافش مشروع إنشاء مدينة رياضية بالعلمين الجديدة

الخميس، 17 يوليه 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر - استاد مصر بالعاصمة الإدارية

ناقشت وزارة الشباب والرياضة مشروع إنشاء مدينة رياضية بالعلمين الجديدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسب بيان وزارة الشباب.

وأوضح البيان أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقي مع شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الإسكان بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من ملفات العمل وبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

تناول اللقاء سبل التعاون في عدد من المشروعات ومنها: نادي النادي بمدن 6 أكتوبر والشروق والعاصمة الإدارية ، ومشروع مركز شباب الجزيرة 2 بمدينة 6 أكتوبر.

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فضلا عن مشروع إنشاء مدينة رياضية بمدينة العلمين الجديدة، والتى من المقترح أن تضم استادا رياضيا، ومستشفي طبيا رياضيا عالميا، وصالات رياضية متنوعة، والاتفاق على إقامة بعض الأنشطة والفعاليات الرياضية والبطولات بمدينة العلمين الجديدة، وغير ذلك من ملفات العمل المشتركة.

وأكد أشرف صبحي على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية متكاملة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تلبية تطلعات الشباب وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارتين يُعد نموذجًا للشراكة المؤسسية الفاعلة في إطار توجه الدولة نحو التنمية الشاملة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات الرياضية الكبرى، بالتعاون مع وزارة الإسكان، منها مشروعات "نادي النادي" بمدن 2 أكتوبر والشروق والعاصمة الإدارية، ومركز شباب الجزيرة 2، إلى جانب المدينة الرياضية المقترحة بمدينة العلمين الجديدة، والتي ستضم مجموعة من المنشآت المتخصصة، على رأسها استاد رياضي، وصالات رياضية، ومستشفى طبي رياضي عالمي.

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ومن جانبه، ثمن شريف الشربيني، التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، في عدد من المدن الجديدة، مضيفا أنه يتم العمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومن بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، منوها إلى أن التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة يأتي للحفاظ على المنشآت والاستثمارات التى تم إنفاقها لتظل على نفس المستوى لتقديم الخدمات للأعضاء وسكان المدن الجديدة، على أعلى مستوى.

وأكد الشربيني، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة.

أشرف صبحي العلمين الجديدة
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