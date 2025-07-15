خبر في الجول - بعد غيابه عن المران.. أبو علي يجتمع مع ريبيرو ومحمد يوسف بشان مستقبله

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 15:39

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

اجتمع وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسي ريبيرو مدرب الفريق.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع جاء داخل مقر النادي الأهلي بعد تغيب اللاعب عن المران الصباحي للفريق.

وأبلغ أبو علي مسؤولي النادي بموافقته على التواجد في معسكر الفريق بتونس بشكل طبيعي والانتظام مع الفريق بالتوازي مع استكمال المفاوضات حول رحيله

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أمس عن عقد جلسة بين وسام أبو علي مهاجم الفريق ومحمد يوسف المدير الرياضي.

وذلك من أجل الحديث معه بشأن العروض المقدمة له وتمسك الأهلي به ورفض فكرة رحيله.

لكن الجلسة لم تكتمل واتفق الطرفين على استكمالها مساء أمس.

ويحاول الأهلي إقناع وسام بتقبل قراره والاستمرار مع الفريق وغلق ملف الرحيل وعدم النظر للعروض المقدمة له في الفترة الحالية.

ومن المحتمل أن يعدل الأهلي عقد المهاجم الفلسطيني ومنحه راتب أكبر.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

وسام أبو علي الأهلي
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