إبراهيموفيتش: ميسي يلعب بين تماثيل في إنتر ميامي.. واللاعبون لا يتحركون بدون كرة

الاثنين، 30 يونيو 2025 - 13:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - باريس سان جيرمان

صب زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد السابق غضبه على فريق إنتر ميامي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وودع إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية من ربع النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "هل تلومون ميسي بالفعل بعد خروجه من كأس العالم للأندية؟ لا تتحدثوا عن الهزيمة كما لو كانت خطأه، فميسي لم يخسر أمام باريس سان جيرمان بل إنتر ميامي".

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وتابع "هل رأيتم هذا الفريق؟ ميسي يلعب بين تماثيل، لو كان في فريق حقيقي مثل باريس أو مانشستر لرأيتم الأسد الحقيقي".

وشدد إبراهيموفيتش "ميسي يلعب فقط لأنه يحب كرة القدم، لا يزال قادرا على فعل ما يعجز عنه 99% من اللاعبين، لكنه محاط بمن يركضون كما لو كانوا يحملون أكياسا من الرمل، فلا يوجد مدربون أو نجوم أو لاعبون يفهمون كيفية التحرك بدون الكرة".

وواصل "أتريدون لوم ميسي بعد الخسارة في كأس العالم للأندية؟ عندما يلعب مع رونالدو ومبابي وهالاند وإبراهيموفيتش، حينها فقط يمكنكم التحدث، لكن هذه المباراة؟ لا بالتأكيد".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته "إذا انتقل ميسي لفريق حقيقي سينفجر الملعب مرة أخرى لأنه ببساطة ميسي لا يزال ميسي".

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونيخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

إنتر ميامي ميسي إبراهيموفيتش كأس العالم للأندية
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