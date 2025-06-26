انتهت كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(5) مانشستر سيتي.. مباراة مثيرة

الخميس، 26 يونيو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

بيير كالولو - يوفنتوس - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً وكلاهما ضمن التأهل للدور المقبل.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق الأهداف عن سيتي قبل بداية اللقاء.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جووول دوشان فلاهوفيتش يقلص الفارق من انفراد

ق 76: جوووول الخامس سافيو يسجل بتسديدة مدوية الهدف الخامس لسيتي

ق 69: جووول الرااابع.. بينية من هالاند تصل إلى دوكو الذي راوغ الحارس وفودين يسكن الكرة في الشباك بسهولة.

ق 52: جووول البديل هالاند يسجل الهدف الثالث بعد سلسلة تمريرات سريعة بعد عرضية نونيز

ق 46: خروج مرموش ومشاركة هالاند

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: دي جريجوريو يتصدى لتصويبة قوية ويحولها لركنية.

ق 26: جووول كالولو يسجل بالخطأ في مرماه بغرابة بعد عرضية نونيز

ق 11: جوول التعاادل.. تمريرة خاطئة من إيدرسون يستغلها كوبمنييريس ويسجل في الشباك

ق 9: جيريمي دوكو يتسلم الكرة من بينية أيت نوري والبلجيكي يراوغ ويسدد في الشباك

ق 3: عرضية ورأسية من برناردو سيلفا يتصدى لها الحارس بقدمه

بداية اللقاء

مانشستر سيتي يوفنتوس كأس العالم للأندية
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