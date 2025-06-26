الثاني من كونكاكاف.. مونتيري يسحق أوراوا برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية

خطف مونتيري المكسيكي ثاني بطاقات التأهل من المجموعة 5 في كأس العالم للأندية باكتساح أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-0.

سجل أهداف الفريق المكسيكي كل من نيلسون ديوسا وخيسوس كورونا وخيرمان بيرترامي (2).

وحل مونتيري ثانيا في الترتيب برصيد 5 نقاط خلف إنتر المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما ودع ريفر بليت البطولة مبكرا برصيد 4 نقاط، وتذيل الفريق الياباني الترتيب بدون رصيد.

وسيلتقي مونتيري مع بوروسيا دورتموند في دور الـ 16 في الأول من يوليو المقبل.

وأصبح مونتيري ثاني فرق أمريكا الشمالية التي تتأهل لثمن النهائي بعد إنتر ميامي من أصل 5 فرق من القارة شاركت في البطولة.

video:1

وصف المباراة

ظهرت نوايا مونتيري مبكرا بعرضية من خيسوس كورونا ورأسية من أوليفر توريس ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 10 كاد ماتيوس سافيو لاعب أوراوا أن يباغت مرمى أندرادا لكنها خرجت لركنية.

ولم يستغل خيرمان بيرترامي خطأ الحارس نيشيكاوا في الخروج من مرماه وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 26.

وأطلق الكولومبي نيلسون ديوسا تصويبة صاروخية في الدقيقة 30 سكنت شباك الفريق الياباني معلنا تقدم مونتيري بالهدف الأول.

وبعد 4 دقائق ومن مرتدة سريعة وبتسديدة أرضية أضاف بيرترامي الهدف الثاني لرايادوس في شباك الفريق الياباني.

انهيار الفريق الياباني استمر وفي الدقيقة 39 أطلق خيسوس كورونا تصويبة صاروخية أخرى سكنت الشباك معلنة ثالث الأهداف.

شوط أول انتهى بثلاثية مكسيكية رائعة.

في الشوط الثاني هدأت الأوضاع بفضل ضمان مونتيري التأهل.

وتألق نيشيكاوا حارس أوراوا في التصدي لفرصة روبرتو دي لا روسا في الدقيقة 84 والذي كان في مواجهة المرمى لكن الحارس المخضرم تألق تسديدته ببراعة.

وسجل تياجو سانتانا هدفا في الدقيقة 90+1 لحفظ ماء الوجه للفريق الياباني لكن الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل قبل الهدف.

وفي الدقيقة 90+7 حوّل بيرترامي عرضية أرضية في الشباك معززا تقدم فريقه ومضاعفا أهدافه في اللقاء وقائدا لمونتيري للوصول لدور الـ 16.