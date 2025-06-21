مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (1)-(1) أوراوا.. جوووووول لاوتارو

السبت، 21 يونيو 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

ريوما واتانابي - أوراوا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد أوراوا ريد دياموندز في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 78: جوووووووووول التعادل من لاوتارو مارتينيز بعد مقصية رائعة.

ق 71: مخيتاريان يهدر فرصة خطيرة بتسديد الكرة خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق 56: تسديدة صاروخية من ديماركو من لمسة واحدة في الهواء علت المرمى قليلا.

ق 54: تسديدة قوية من كريستيان أسلاني خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 19: رأسية قوية من لاوتارو مارتينيز ارتطمت في العارضة.

ق 11: جووووووووووول ريوما واتانابي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنتر أوراوا كأس العالم للأندية
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