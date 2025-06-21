التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي

السبت، 21 يونيو 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

فريق الترجي

يقود رودريجو رودريجيز ويوسف بلايلي تشكيل الترجي التونسي في مواجهة لوس أنجلوس الأمريكي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في الواحدة صباحا على ملعب جيودس بارك.

في المقابل يقود المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم لوس أنجلوس الأمريكي.

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تشكيل لوس أنجلوس

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: إيدي سيجورا – سيرجي بالينسيا – ريان هولينجشيد – آرون لونج

الوسط: إيجور جيسوس – ماركي ديليجادو – تيموتي تيلمان

الهجوم: دينيس بوانجا – أوليفييه جيرو – دافيد مارتينيز

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: أونوتشي أوجبيلو – عبد الرحمن كوناتي – خليل القنيشي

الهجوم: يوسف بلايلي – رودريجو رودريجيز – إلياس موكوينا

واستهل كلا الفريقين مشواره في البطولة بالخسارة بنتيجة 2-0 من تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ويتصدر فلامنجو الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما انتصر منذ قليل على تشيلسي بنتيجة 3-1 والذي توقف رصيده عند 3-1.

الترجي لوس أنجلوس كأس العالم للأندية التشكيل
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