التشكيل - جيرو أساسي مع لوس أنجلوس.. وبلايلي يقود ثلاثي هجوم الترجي

يقود رودريجو رودريجيز ويوسف بلايلي تشكيل الترجي التونسي في مواجهة لوس أنجلوس الأمريكي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في الواحدة صباحا على ملعب جيودس بارك.

في المقابل يقود المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم لوس أنجلوس الأمريكي.

تشكيل لوس أنجلوس

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: إيدي سيجورا – سيرجي بالينسيا – ريان هولينجشيد – آرون لونج

الوسط: إيجور جيسوس – ماركي ديليجادو – تيموتي تيلمان

الهجوم: دينيس بوانجا – أوليفييه جيرو – دافيد مارتينيز

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: أونوتشي أوجبيلو – عبد الرحمن كوناتي – خليل القنيشي

الهجوم: يوسف بلايلي – رودريجو رودريجيز – إلياس موكوينا

واستهل كلا الفريقين مشواره في البطولة بالخسارة بنتيجة 2-0 من تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ويتصدر فلامنجو الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما انتصر منذ قليل على تشيلسي بنتيجة 3-1 والذي توقف رصيده عند 3-1.