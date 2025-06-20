انتهت في الكأس الذهبية - السعودية (0)-(1) أمريكا
الجمعة، 20 يونيو 2025 - 04:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السعودية وأمريكا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية.
منتخب السعودية كان قد فاز بالمباراة الأولى على هاييتي 1-0.
بينما سحق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية خصمه ترينداد وتوباجو 5-0 في الجولة الأولى.
وفي الجولة الثانية، تعادلت هاييتي مع ترينداد وتوباجو 1-1.
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ق 77 بريندان آرونسون بدلا من دييجو لونا
ق 76 مروان الصحفي بدلا من نواف بوشل
ق 66 تم احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا تسلل
ق 63 كريس ريتشاردز يسجل الهدف الأول لأمريكا بالقدم بعد عرضية من ركلة حرة
ق 62 داميان داونز وتايلر آدامز بدلا من جاك ماكجلين ولوكا دي لا توري
ق 59 عبد الرحمن العبود يسدد في العارضة.. ولكن تسلل على كل حال
ق 57 صالح الشهري وعلي مختار بدلا من أيمن يحيى وعلي الحسن
الشوط الثاني
ق 45 رأسية قوية من باتريك آجيمانج يتصدى لها نواف العقيدي.
بداية المباراة
تشكيل السعودية:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - علي مجرشي
خط الوسط: سعود عبد الحميد - علي الحسن - زياد الجهني
خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - فراس البريكان - أيمن يحيى
تشكيل الولايات المتحدة:
حراسة المرمى: مات فريز
خط الدفاع: أليكس فريمان - تيم ريم - كريس ريتشاردز
خط الوسط: جاك ماكجلين - سيباستيان بيرهالتر - لوكا دي لا توري - دييجو لونا
خط الهجوم: مالك تيلمان - باتريك أجيمانج - ماكس آرفستين