انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (1)-(1) الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد أمام الهلال على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، بافتتاحية مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال وريال مدريد فريقي باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج الذين يلتقيان الواحدة صباح الخميس في نفس الجولة.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 90+6: الحكم يحتسب ضربة ركنية بسبب قاعدة الـ8 ثوان بعد خطأ من ياسين بونو.

ق 90+2: ياسين بونووووو يتصدى لضربة جزاء أمام فالفيردي ويمنع تقدم الملكي

ق 89: الحكم يحتسب ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل من محمد القحطاني ضد فران جارسيا.

ق 83: تبديلان للهلال بنزول مصعب الجوير، ومتعب الحربي بدلا من ماركوس ليوناردو ولودي.. ولريال مدريد مودريتش بدلا من بيلينجهام.

ق 80: تبديل لريال مدريد بخروج فينيسيوس ونزول فيكتور مونوز بدلا منه.

ق 76: محمد كنو بدلا من ناصر الدوسري في ثالث تبديلات الهلال.

ق 72: سالم الدوسري ينجح في استخلاص الكرة من لوكاس فاسكيز ليمرر كرة عرضية لـ ليوناردو ولكن سددها أعلى العارضة.

ق 65: تبديلان للهلال بخروج كانسيلو ومالكو ونزول محمد القحطاني وحمد اليامي.. وألونسو يرد بتديلين بخروج ترنت ألكسندر أرنولد ورودريجو ونزول لوكاس فاسكيز وإبراهيما دياز

ق 53: خطأ دفاعي قاتل من دين هويسن بعد ضغط من ناصر الدوسري ليسددها ماركوس ليوناردو مباشرة في الشباك من الخارج.

ق 46: العارضة تمنع الثاني لريال مدريد بعد تسديدة من أردا جولر، لترتد الكرة ويرتقي جونزالو ليلعب رأسية تصدى لها بونو ببراعة ليستمر التعادل

انطلاق الشوط الثاني بنزول أردا جولر بدلا من أسينسيو في أول تبديلات ريال مدريد

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ق 45+2: مرور رائع من سالم الدوسري قبل تبادل تمرير الكرة مع سافيتش ليسدد ولكن تمر بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 41: جووووول التعادل لصالح الهلال عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء.

ق 40: ضربة جزاء لصالح الهلال بعد تدخل قوي من أسينسيو ضد ماركوس ليوناردو.

ق 38: بونو يتألق ويتصدى لانفراد أمام مهاجم ريال مدريد جونزالو.

ق 34: جووووول جونزالو يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد انفراد بالحارس بونو

ق 19: جوووول هلالي ولكن ألغاه الحكم بداعي تسلل لودي الذي انفرد بمرمى كورتوا وسدد في الشباك.

ق 15: بطاقة صفراء لـ فينيسيوس لإدعاء السقوط بعد كرة مشتركة مع كوليبالي.

ق 10: كرة عرضية من كانسيلو تابعها سالم الدوسري بتسديدة قوية على الطائر تابعها ماركوس ليوناردو ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

ق 6: تسديدة قوية من أسينسيو تصدى لها بونو حارس الهلال

ق 4: تسديدة قوية من روبن نيفيز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ق 2: تسديدة قوية من سافيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا.

بداية المباراة