مباشر كأس العالم للأندية - بوتافوجو (2)-(0) سياتل.. الشوط الثاني

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 04:50

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - بوتافوجو

يواجه بوتافوجو البرازيلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل بنفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول إيجور جيسوس يضيف الثاني

ق29 جوووول جاير كونيا

ق1 هجمة خطيرة في الثواني الأولى لكن تدخل حارس المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية بوتافوجو سياتل
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مباشر كأس العالم للأندية - بوتافوجو (2)-(0) سياتل.. الشوط الثاني ساعة | كأس العالم للأندية
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