انتهت دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(2) فرنسا

الأحد، 08 يونيو 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألمانيا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدوري الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة

ق84. جوووول الثاني لفرنسا عن كريق مايكل أوليسي بعد تمريرة من مبابي أمام المرمى.

ق79. تير شتيجن يتألق ويمنع مبابي من التسجيل بطريقة رائعة

ق55. إلغاء الهدف لوجود خطأ بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق52. جوووول التعادل لألمانيا عن طريق أونداف واعتراضات بوجود خطأ لرابيو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووول أول لفرنسا عن طريق كيليان مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق36. القائم يمنع فرصة الهدف الأول من فيرتز.

ق34. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيدو وبطاقة صفراء لأديمي بداعي التحايل.

ق31. ركلة جزاااء لألمانيا حصل عليها كريم أديمي.

ق5. ضغط قوي من ألمانيا لتسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري الأمم الأوروبية فرنسا ألمانيا
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