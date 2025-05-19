عبد العاطي لـ في الجول: لاعبون كثر لا يصلحون للاتحاد.. ويجب تطوير الفريق

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ اتحاد السكندري أن يوجد الكثير من اللاعبين لا يصلحون ارتداء قميص زعيم الثغر.

وقال عبد العاطي لـ FilGoal.com: "الاتحاد بحاجة إلى 15 لاعبا في الموسم المقبل، الكثير من اللاعبين الحاليين لا يصلحون لارتداء قميص الاتحاد".

وشدد "يجب تطوير الفريق أكثر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكمل "سأجتمع مع محمد مصيلحي لتوضيح خطة إعداد الموسم الجديد".

وأنهى حديثه قائلا: "تعاقدي سينتهي مع الاتحاد بنهاية الموسم القادم".

وتولى عبد العاطي تدريب الاتحاد السكندري خلفا لطلعت يوسف الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من الجونة 2-0 في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقاد عبد العاطي زعيم الثغر 6 مباريات وتمكن من الفوز مرة واحدة وخسر مثلها وتعادل في 4 مباريات.

وقاد عبد العاطي زد فريق زد في 60 مباراة منذ أن قاده للتأهل من الدرجة الثانية، فاز في 22 وخسر 17 وتعادل في 21 كما وصل لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخ الفريق.

وسبق لعبد العاطي تولي تدريب فرق أسوان وفاركو وزد.

ولن تكون تلك التجربة الأولى له مع الاتحاد إذ عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمختار مختار الذي قاد زعيم الثغر في 49 مباراة بين 2016 وحتى 2017.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.