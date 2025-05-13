ريفيرو: الكشف عن وجهتي الجديدة قريبا

رد الإسباني خوسيه ريفيرو على أنباء انتقاله لتدريب النادي الأهلي بعد نهاية مشواره التدريبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريفيرو أورلاندو في آخر مباراة له وحقق فيها الفوز على جولدن أروز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الجنوب إفريقي.

وقال خوسيه ريفيرو عبر شبكة سوبر سبورت الجنوب إفريقية: "وجهتي المقبلة؟ لا أستطيع الكشف عن ذلك. هناك أمور تتعلق بالسرية، وليس من مسؤوليتي الإعلان عن هذا".

واستدرك "لكن سيكون ذلك قريبا جدا. أعتقد أن الجميع سيتفهمون، وآمل أن يكونوا سعداء من أجلي ويتمنون لي التوفيق".

وترك ريفيرو أورلاندو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ماميلودي صنداونز ولا يزال يتبقى للفريق مباراتين مؤجلتين.