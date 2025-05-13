مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. التعادل يضيع

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - محمد عواد - الزمالك ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

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ق57 تسددية قوية من حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو المرمى

ق47 تسديدة صاروخية من محمود بنتايك تمر بجوار المرمى

ق45 إصابة صلاح مصدق ودخول احمد فتوح بدلا منه

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 عرضية خطيرة من إبراهيم عادل يبعدها حسام عبد المجيد ببراعة

ق31 دخول سيف الجزيري بدلا من ناصر منسي المصاب

ق24 سيف جعفريهدر فرصة تسجيل هدف التعادل

ق21 عرضية مباغتة من الجهة اليمنى من لاعب بيراميدز محمود مرعي قابلها خطأ فادح من حارس مرمى الزمالك محمد عواد في إمساك الكرة ومن ثم سقطت وذهبت إلى إبراهيم عادل الذي لم يجد صعوبة في تسجيلها.

ق15 انطلاق سريعة من مصطفى شلبي وتسديدة قوية تمر بجوار المرمى

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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