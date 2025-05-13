تقرير: خوسيه ريفيرو يصل مصر فجر الأربعاء لقيادة الأهلي

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو - أورلاندو بايرتس

يصل خوسيه ريفيرو إلى مصر فجر الأربعاء تمهيدا لإتمام تعاقده مع فريق الأهلي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع المدرب الإسباني لتولي قيادة الفريق. (مزيد من التفاصيل)

وكشفت صحيفة اليوم السعودية وفقا لمصادرها أن ريفيرو سوف يصل إلى مصر فجر الأربعاء.

أخبار متعلقة:
مدرب الأهلي المحتمل - لا ينام عند الخسارة ولا يستهدف إسعاد اللاعبين في أبرز تصريحات ريفيرو مصدر من الأهلي لـ في الجول: هناك اتفاق مبدئي مع ريفيرو لخلافة كولر.. وموعد وصوله بسبب توقيعه لناد جديد.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل ريفيرو قبل نهاية الموسم ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو

وأشار التقرير إلى قدوم مدرب أورلاندو بايرتس من أجل إتمام تعاقده مع الأهلي وبدء مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وسبق وأن واجه ريفيرو فريق الأهلي مرتين هذا الموسم ضمن مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التعادل بجنوب إفريقيا سلبيا بدون أهداف، بينما خسر الأهلي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف أورلاندو في بيان رسمي أن تلك مباراة اليوم الثلاثاء ستكون الأخيرة لريفيرو مع الفريق بعدما طلب إعفاء من عقده قبل الموعد المحدد بسبب توقيعه مع ناد جديد.

وأشار بيان النادي إلى أن أورلاندو كان يرغب في تكريم المدير الفني بتوديع لائق لكن في الوقت نفسه يحترم النادي قراره بالرحيل قبل نهاية تعاقده.

وخسر أورلاندو منذ أيام نهائي كأس جنوب إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

ويقود ماندلا نسيكازي المدرب المساعد المتبقي من الموسم بعد رحيل ريفيرو.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي ويتبقى له 7 مباريات قبل ختام الموسم.

الأهلي خوسيه ريفيرو الإسباني ريفيرو أورلاندو
نرشح لكم
الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا التشكيل - مدبولي أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود بالنيران الصديقة.. المصري يتعادل مع فاركو تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم ضد الزمالك.. وعودة مصطفى فتحي تشكيل الزمالك - الرمادي يجري 3 تغييرات أمام بيراميدز.. وعودة أحمد حمدي ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري - فاركو (1)-(1) المصري.. تعادل بين الفريقين انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
تقرير: لابورت يرغب في الرحيل عن النصر قبل نهاية عقده.. ومارسيليا مهتم بضمه 14 ثاتيه | سعودي في الجول
الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا 9 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - مدبولي أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود 12 دقيقة | الدوري المصري
بالنيران الصديقة.. المصري يتعادل مع فاركو 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم ضد الزمالك.. وعودة مصطفى فتحي 17 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - الرمادي يجري 3 تغييرات أمام بيراميدز.. وعودة أحمد حمدي 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب 47 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما