تقرير: خوسيه ريفيرو يصل مصر فجر الأربعاء لقيادة الأهلي

يصل خوسيه ريفيرو إلى مصر فجر الأربعاء تمهيدا لإتمام تعاقده مع فريق الأهلي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع المدرب الإسباني لتولي قيادة الفريق. (مزيد من التفاصيل)

وكشفت صحيفة اليوم السعودية وفقا لمصادرها أن ريفيرو سوف يصل إلى مصر فجر الأربعاء.

وأشار التقرير إلى قدوم مدرب أورلاندو بايرتس من أجل إتمام تعاقده مع الأهلي وبدء مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وسبق وأن واجه ريفيرو فريق الأهلي مرتين هذا الموسم ضمن مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التعادل بجنوب إفريقيا سلبيا بدون أهداف، بينما خسر الأهلي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف أورلاندو في بيان رسمي أن تلك مباراة اليوم الثلاثاء ستكون الأخيرة لريفيرو مع الفريق بعدما طلب إعفاء من عقده قبل الموعد المحدد بسبب توقيعه مع ناد جديد.

وأشار بيان النادي إلى أن أورلاندو كان يرغب في تكريم المدير الفني بتوديع لائق لكن في الوقت نفسه يحترم النادي قراره بالرحيل قبل نهاية تعاقده.

وخسر أورلاندو منذ أيام نهائي كأس جنوب إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

ويقود ماندلا نسيكازي المدرب المساعد المتبقي من الموسم بعد رحيل ريفيرو.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي ويتبقى له 7 مباريات قبل ختام الموسم.