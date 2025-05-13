انتهت الدوري - فاركو (1)-(1) المصري.. تعادل بين الفريقين
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد المصري في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 71: جوووول بعد خطأ فادح من أحمد عوض مدافع فاركو بالخطأ في مرماه
ق 67: ميدو جابر يهدر التعادل بغرابة
ق 59: التعادل يضيع من إيبوكا
ق 58: فرصة الثاني تضيع من فاركو
ق 51: جووووووووووول أحمد شريف والأول لفاركو
انطلاق المباراة
نرشح لكم
فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري مؤتمر علي ماهر: لاعبو الأهلي أضاعوا الوقت.. لم نلعب أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني الزمالك يكشف سبب استبعاد شحاتة أمام بيراميدز مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. التعادل يضيع مباشر الدوري - حرس الحدود (1)-(1) البنك الأهلي.. الشوط الثاني مؤتمر النحاس: حققنا انتصارا هاما أمام فريق منظم.. ومستقبلي يحدده النادي الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا التشكيل - مدبولي أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود