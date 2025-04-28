مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني

يحل سموحة ضيفا على الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الثاني برصيد 23 نقطة بينما سموحة في المركز الخامس بـ 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مركزي الهبوط.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+9: جووول أحمد شوشة من نقطة الجزاء.

ق 45+6: ركلة جزاء للجونة

ق 45+5: عودة الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة ركلة جزاء لصالح الجونة.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل