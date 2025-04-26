فتوح: لا يوجد أزمات في غرفة ملابس الزمالك.. وأتمنى ضم هذا اللاعب الأهلاوي

السبت، 26 أبريل 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك - الاتحاد السكندري

كشف أحمد فتوح لاعب الزمالك عن كواليس أزمته مع شيكابالا عندما غادر معسكر الفريق لعدم حصوله على مستحقاته.

وقال فتوح عبر إم بي سي مصر 1: "محمد عبد المنعم هو أكثر لاعب أهلاوي أتمنى أن يلعب معي في الزمالك".

وأضاف "غرفة خلع الملابس في الزمالك لم تمر بأزمات مطلقا، بل على العكس نحن علاقتنا ممتازة".

وكشف "زميل في الفريق قال لي إن شيكابالا يرى أنني تسببت في فوضى في المعسكر بعد مغادرتي في وقت ما، ولذلك هذا الزميل جعل علاقتنا سيئة وتسبب أن شيكابالا ألغى متابعتي على إنستجرام".

وتابع "بعدما تحدثنا معا اكتشفنا أن هذا الزميل غير صادق وعادت علاقتي مع شيكابالا أفضل من السابق وهو أقرب زميل لي في الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يحدث على الإطلاق أن يحصل بعض اللاعبين على مستحقاتهم على حساب لاعبين آخرين، عندما يمتلك النادي المال نحصل جميعا على مستحقاتنا".

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