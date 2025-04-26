الشريعي لـ في الجول: تفاجأنا بوجود إنبي ضمن الأندية الممنوعة من القيد.. وخطوتنا المقلبة

السبت، 26 أبريل 2025 - 15:55

كتب : حامد وجدي

أيمن الشريعي

شدد أيمن الشريعي رئيس إنبي على أنه تفاجأ بوجود ناديه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي إنبي لقائمة الأندية الممنوعة من القيد على مستوى العالم.

وقال الشريعي عبر FilGoal.com : "تفاجأنا بوجود إنبي ضمن قائمة فيفا للأندية الممنوعة من القيد".

أخبار متعلقة:
ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد غزل المحلة يرفض نقل مباراته أمام إنبي إلى بتروسبورت بيان من الزمالك بشأن أنباء علاقة النادي مع زيزو كأس العاصمة - المصري يتعادل مع البنك الأهلي.. وإنبي يفوز على فاركو ويضمن التأهل

وأضاف"كان لدينا قضية مع جورفان فييرا مدرب الفريق السابق والحكم جاء في صالحنا قبل أن يستأنف مجددا".

وأتم " لم يصلنا أي شيئ على نظام الانتقالات الخاص بنا وسنتواصل مع فيفا لمعرفة سبب تواجدنا في القائمة والقضيتين المتسببتين في ذلك".

وبات إنبي النادي المصري الثامن الذي يتعرض لعقوبة المنع من القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وأوضح فيفا أن إنبي معاقب بمنع القيد لـ 3 فترات انتقالات بسبب قضيتين مختلفتين.

وانضم إنبي إلى الأندية الممنوعة من القيد وهي: الزمالك ووادي دجلة وبيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

إنبي أيمن الشريعي
نرشح لكم
شريف إكرامي: بيراميدز في نهائي دوري الأبطال؟ الحلم أصبح حقيقة بفضل هؤلاء ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد خبر في الجول - إلغاء مران الأهلي بقرار من إدارة النادي مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا صحيفة سويسرية: كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات.. ويواجه مصير موسمياني خبر في الجول - الخطيب يجتمع مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بـ الأهلي خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو
أخر الأخبار
لقب تاريخي.. سيلتيك يتوج بالدوري الاسكتلندي للمرة 55 في تاريخه 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
شريف إكرامي: بيراميدز في نهائي دوري الأبطال؟ الحلم أصبح حقيقة بفضل هؤلاء 33 دقيقة | الكرة المصرية
تسديدة جاكسون تمنح تشيلسي فوزا صعبا على إيفرتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: الحسين رحيمي يرفض التجديد للرجاء.. ويزامل شقيقه في العين الإماراتي 52 دقيقة | ميركاتو
الشريعي لـ في الجول: تفاجأنا بوجود إنبي ضمن الأندية الممنوعة من القيد.. وخطوتنا المقلبة ساعة | الكرة المصرية
إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد 2 ساعة | الكرة المصرية
راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد بشلونة.. ولم يتعاف بالكامل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم