استراحة في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1)كريستال بالاس.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق أقل 13 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

لمتابعة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق24 تسديدة خطيرة عن طريق ديكلان رايس لاعب أرسنال من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

ق9 ركلة ركنية لكريستال بالاس، نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها إدوارد نيكيتاه برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

ق3 جووول الأول: ركلة حرة مباشرة لأرسنال في وسط ملعب كريستال بالاس من جهة اليمين، نفذها مارتن أوديجارد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياكوب كيفيور برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

انطلاق المباراة