انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (2)-(1) أستون فيلا.. فوووووووووووز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء على ملعب الاتحاد في التاسعة مساء.

ويبدأ عمر مرموش في هجوم سيتي كأساسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــنــــــــا

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ق94: جووووووووووووووووووووووووول ماتيوس نونيز قاتل

ق80: مرموش يسجل ولكن راية التسلل تلغي الهدف

ق76: خروج راشفورد أمادو أونانا ودخول أولي واتكينز وماركو أسينسيو

ق74: دخول جيريمي دوكو وخروج ماكاتي

ق73: تسديدة قوية من مرموش تمر بجوار القائم

ق66: مكاتي يهدر الثاني

ق64: راشفورد يسدد في الشباك الخارجية بعد مراوغة حارس سيتي

ق63: الحارس الأرجنتيني يتصدى لتسديدة ماتيو كوفاسيتش القوية

ق60: جيمس مكاتي يهدر فرصة ثمينة بعد تمريرة سحرية من دي بروين

ق57: تسديدة مرموش تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: رأسية مرموش تعلو عارضة أستون فيلا بعد عرضية نيكو أورايلي

ق26: الحارس الأرجنتيني يتصدى لتسديدة ماتيو كوفاسيتش السهلة

ق23: عرضية مرموش تجد رأس كيفن دي بروين لكن البلجيكي لعبها ضعيفة لتجد يد مارتينيز

ق19: إيميليانو مارتينيز يحرم مرموش من التسجيل

ق18: جوووووووول راشفورد يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق16: ركلة جزاء لأستون فيلا بعد إعاقة روبن دياش لجاكوب رامسي

ق7: جوووووووووووول عمر مرموش ينطلق من الجبهة اليسرى ويصنع لبرناردو سيلفا أول أهداف اللقاء

ق1: تسديدة ماركوس راشفورد ترتد من قائم سيتي بعد 20 ثانية فقط

انطلاق المباراة