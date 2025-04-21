رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

سيرخيو كونسيساو - ميلان

أفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، أن من المرجح إقالة سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان نهاية الموسم الجاري.

وتم تعيين كونسيساو خلال الموسم الحالي خلفا للبرتغالي الآخر باولو فونسيكا.

وحسب رومانو فإن أيام كونسيساو أصبحت معدودة مع الروسونيري بعد النتائج الأخيرة.

أخبار متعلقة:
ليلة تعيسة لميلانو.. ميلان يخسر من أتالانتا قبل دربي الغضب لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان وروما وجهتان محتملتان لـ أنشيلوتي تورام يتعرض لإجهاد عضلي.. وموقفه من المشاركة ضد بولونيا وميلان تقرير: تاري يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لـ ميلان.. وأليجري المرشح الأول كمدرب

ووفقا لرومانو فإن كونسيساو أقرب أن تتم إقالته عقب انتهاء الموسم.

وينتهي عقد كونسيساو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أشار رومانو إلى أن تجربة جواو فيليكس مع ميلان ستنتهي وسيعود إلى تشيلسي.

وانضم فيليكس إلى ميلان على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من تشيلسي.

ولعب فيليكس مع ميلان 14 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

ويستعد ميلان لمواجهة غريمه ميلان الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة.

سيرجيو كونسيساو ميلان جواو فيليكس
نرشح لكم
جو أهيد إيجلز يتوج بكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه جوائز لوريوس 2025 - ريال مدريد أفضل فريق في العالم.. وإنجاز العام لـ يامال عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز لاعب الاتفاق السعودي يصبح مالكا لنادي في ليتوانيا فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا المدير التنفيذي لـ ليفركوزن: لن نكون عقبة أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي مؤتمر فليك: نستطيع هزيمة أي فريق في هذه الحالة.. ومباراة سيلتا جرس إنذار
أخر الأخبار
كرة طائرة - الفوز الثاني.. الأهلي يهزم الحرس الجمهوري الكونغولي في بطولة إفريقيا 32 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول - بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر 42 دقيقة | الكرة المصرية
3 على 5.. موقف صراع دوري الأبطال في إنجلترا والمباريات المتبقية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد للانتصارات والثالث.. نوتنجهام يضرب توتنام ويشعل صراع الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
انتصار مثير.. اتحاد جدة يفوز على الاتفاق ويبتعد بالصدارة ساعة | سعودي في الجول
وكيله: هذه حقيقة خروج بيسيرو من فندق إقامته بسبب المصاريف.. ومنزعج لخسارة زيزو ساعة | الدوري المصري
رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو