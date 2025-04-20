مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) أتلتيك بلباو.. محاولات اولى
الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:55
كتب : FilGoal
يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.
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ق 29 جوركا جوروزيتا يسدد فوق العارضة
ق 9 بيلينجهام يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية
بداية المباراة
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