مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) أتلتيك بلباو.. محاولات اولى

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

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ق 29 جوركا جوروزيتا يسدد فوق العارضة

ق 9 بيلينجهام يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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