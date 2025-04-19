استراحة أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

السبت، 19 أبريل 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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استراحة

ق 45+2: الحكم يقرر إلغاء الهدف لداعي التسلل.

ق 45+1: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في وجود تسلل على ماييلي.

ق 45: جوووووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 43: تسديدة نت خارج منطقة الجزاء عن طريق بلاتي توريه بعيدة عن المرمى.

مباراة متوازنة بين الفريقين

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا
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