مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحارس يتفوق على جراديشار

السبت، 19 أبريل 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي - صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بالفوز بنتيجة 1-0 في كل مباراة ذهابا وإيابا.

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وانتصر صنداونز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين للوصول للمربع الذهبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 20: تمريرة بينية من رضا لجراديشار في عمق دفاع صنداونز لكن ويليامز يخرج ويشتت الكرة في الوقت المناسب قبل السلوفيني.

ق 17: تصويبة من ماتيوس تمر أعلى العارضة

ق 15: تصويبة قوية من إمام في منتصف المرمى يتصدى لها ويليامز بثبات

ق 10: تصويبة قوية من موكوينا تمر بسلام أعلى العارضة

ق 1: إصابة إمام عاشور في أول 50 ثانية

بداية اللقاء في الثالثة عصرا

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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