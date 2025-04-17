مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (2)-(1) ليون.. جوووووول تقليص الفارق

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ليون الفرنسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب أولمبيك ليون.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي أمام أتلتيك بلباو الإسباني.

ويقام الدور نصف النهائي يومي 1 و8 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.

ويمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

-----------

ق 71: جووووول تقليص الفارق عن طريق توليسو برأسية رائعة بعد ارتباك دفاعي من مانشستر يونايتد.

ق 54 : أونانا يتألق ويبعد تسديدة توليسو ويحافظ على نظافة شباكه

ق 50: جارناتشو يمر بطريقة رائعة وينفرد ولكن حارس ليون يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2-0 أمام ليون.

ق 45+1: جوووووول ديوجو دالوت يسجل ثاني أهداف مانشستر يونايتد بعد تسلمه كرة طويلة من هاري ماجواير ليسددها قوية في القائم ثم تسكن الشباك.

ق 36: كرة طويلة من دالوت إلى برونو فيرنانديز الذي سدد الكرة على الطائر قبل أن تلمس الأرض لتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة التقدم بالهدف الثاني.

ق 32: أونانا ينقذ مرماه بعد تسديدة من ريان شرقي من داخل منطقة الجزاء بعد المرور من مدافعي يونايتد.

ق 10: جوووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق أوجارتي بعد تمريرة عرضية من جارناتشو.

بداية المباراة