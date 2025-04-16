مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(1) أرسنال.. جوووووول فينيسيوس

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق أرسنال ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال قد تغلب على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------------

ق67 جوووووول فينيسيوس بعد خطأ فادح من فينيسيوس

ق65 جوووووول ساكا يقتل ريال مدريد

ق61 نزول سيبايوس وفران جارسيا وإندريك بدلا من رودريجو وفاسكيز وألابا

ق53 ضغط من لاعبي ريال مدريد بحثا عن الأول

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

ق45 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق29 إلغاء ركلة الجزاء بعد تدخل تقنية الفيديو

ق23 ركلة جزااااااء لريال مدريد

ق13 ساكا يهدر ركلة الجزاء بعد تألق كورتوا

ق11 ركلة جزاء على أسينسيو

ق10 تدخل تقنية الفيديو بسبب ركلة جزاء محتملة

ق8 كورتوا ينقذ مرماه ويحول تسديدة ساكا لركنية

ق6 تسديدة من ساكا وتمر بجوار قائم كورتوا

ق2 هدف غير محتسب لكيليان مبابي

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أرسنال ريال مدريد
نرشح لكم
دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: روزه المرشح الأبرز لقيادة فولفسبورج الموسم المقبل تقرير: تاري يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لـ ميلان.. وأليجري المرشح الأول كمدرب التشكيل - مولر أساسي مع بايرن.. وتبديل وحيد في تشكيل إنتر بـ دوري الأبطال تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. ورايس يقود الوسط تقرير: شخص يحدد مستقبل بن ناصر مع مارسيليا تشكيل ريال مدريد - تغييران من أنشيلوتي عن مواجهة الذهاب أمام أرسنال.. وتشواميني أساسي ديلي ميل: مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع تشافي سيمونز
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة 6 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب حركة غير أخلاقية.. التحقيق مع حارس الصفاقسي التونسي 37 دقيقة | الوطن العربي
قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر 37 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأن تغيبه عن الفريق ساعة | الكرة المصرية
منتخب مصر تحت 16 عاما يتعادل مع هيرتا برلين وديا ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العاصمة.. والحرس يقصي بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش