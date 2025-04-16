كاف يوضح حقيقة تقديم دعم للأندية المشاركة في كأس العالم

نفى لوكسو سبتمبر مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقديم دعم للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكانت تقارير تونسية كشفت عن منح كاف دعم مالي يتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار للفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكتب مدير الإعلام عبر حسابه على منصة إكس تعليقا على نبأ تقديم كاف دعم مادي للأندية: "أين ناقشنا ذلك، ومتى، وعن طريق من؟"

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتشارك أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي ممثلين عن قارة إفريقيا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي