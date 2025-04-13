مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (0)-(1) ريال مدريد.. بيلينجهام يهدر

الأحد، 13 أبريل 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على ألافيس ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما ألافيس في المركز السابع عشر بـ 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 89: بيلينجهام يهدر فرصة قتل المباراة وأضاع انفرادا.

ق 71: تسديدة صاروخية من فيديريكو فالفيردي من مسافة بعيدة لكن بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 69: طرد مانو سانشيز لاعب ألافيس بعد تدخل قوي على فينيسيوس.

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 طرد مباشر لكيليان مبابي

ق35 جوووول كامافينجا

ق20 إلغاء الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب خطأ على روديجير

ق19 جووووول راؤول أسينسيو

ق9 فرصة الأول تضيع لريال مدريد

انطلاق المباراة

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