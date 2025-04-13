كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL

أقيم اجتماع في الرباط عاصمة المغرب على ضوء استضافة البلاد لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL 2025.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى الأحد حيث تأهل الاتحاد السكندري للنهائيات مباشرة.

ويتنافس ريفرز هوبرز النيجيري مع الفتح الرباطي على ثاني بطاقات التأهل المباشر، فيما ينتظر صاحب المركز الثالث نتائج باقي المجموعات لمعرفة مصير تأهله.

وحضر الاجتماع كل من مارك تاتوم نائب مفوض الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA وكلير أكامانزي الرئيس التنفيذي لرابطة السلة الإفريقية وأمادو جالو فال رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وشهد الاجتماع الثناء على الحضور الجماهيري إذ شهدت مباراة الفتح الرباطي مع ريفرز هوبرز حضور 18 ألف مشجع.

كما أشارت أكامانزي أن البطولة ساهمت بـ 250 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا وخلق 37,000 وظيفة.

ويعمل المنظمين على التخطيط لإطلاق أول مدرسة كرة سلة في المغرب بالشراكة مع جامعة محمد السادس.

وأشار الاجتماع أيضا على أن ارتفاع معايير المواهب الإفريقية يجعل من الممكن أن تنافس البطولة من حيث القوة مع NBA.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.