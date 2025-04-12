شاهد مباشرة ملحق مونديال الناشئين - مصر (1)-(0) أنجولا.. الشوط الثاني

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد أنجولا في الملحق المؤهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

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شاهد المباراة مباشرة

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لمنتخب مصر عن طريق عبد العزيز الزغبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق32. مقصية من حمزة عبد الكريم فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر أنجولا كأس أمم إفريقيا للناشئين
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