مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. الأووول يضيع مبكرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 39 نقطة.

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ق 5: تمريرة ثنائية بين إمام وبنشرقي تصل للأول الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة

بداية اللقاء