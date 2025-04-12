مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. الأووول يضيع مبكرا

السبت، 12 أبريل 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز - كريم الدبيس - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 39 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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ق 5: تمريرة ثنائية بين إمام وبنشرقي تصل للأول الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة

بداية اللقاء

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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