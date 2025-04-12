مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. الأووول يضيع مبكرا
السبت، 12 أبريل 2025 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.
ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 39 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.
--
ق 5: تمريرة ثنائية بين إمام وبنشرقي تصل للأول الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة
بداية اللقاء
نرشح لكم
خبر في الجول - زيزو يغيب عن مران الزمالك لليوم الثاني تواليا فوز حزين.. سيراميكا كليوباترا ينتصر على فاركو وسط إصابة مروعة لقندوسي إصابة مروعة لـ قندوسي في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو تشكيل الأهلي – عودة الشحات في الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم.. وغياب ثلاثي الفريق ضد الأهلي انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) فاركو وصول طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز خبر في الجول - جلسة منتظرة لتجديد عقد الشناوي مع بيراميدز