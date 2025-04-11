انتهت الدوري - زد (1)-(2) الجونة.. فوز بـ 10 لاعبين

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

هدف معط ماجاسا - زد - غزل المحلة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة زد أمام الجونة في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة على استاد القاهرة.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، فيما يحل الجونة ثالثا برصيد 20 نقطة متساويا مع سموحة الرابع بنفس الرصيد.

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انتهت

ق 90+2: هدف لزد غير محتسب بسبب التسلل

ق 71: علي لطفي يتصدى لتصويبة رائعة من بلال السيد ويحولها لركنية.

ق 63: عرضية ورأسية ترتطم بالعارضة، ورأسية أخرى يشتتها الدفاع من على الخط ورأسية ثالثة تمر أعلى العارضة.

ق 57: جووول الثاني للجونة.. بينية من أكيم إلى أوجو صامويل داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ق 54: أحمد سيد عبد النبي يخطف الكرة ويرسل عرضية يودعها البديل شادي حسين من لمسة واحدة في الشباك.

تبديلان لزد مع بداية الشوط الثاني: خروج نيلسون كاموني ونزول شادي حسين، وخروج محمد إسماعيل ونزول علي كمال.

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف نظيف على حساب زد.

ق 39: هدف ملغي لـ زد بداعي تسلل إسلام عبد اللاه.

ق 28: جوووووول الهدف الأول للجونة عن طريق أكيم فافور بعد الضغط على محمد إسماعيل مدافع زد لينفرد بمرمى علي لطفي ويسدد في الشباك.

ق 25: بطاقة حمراء لـ محمود حسونة لاعب الجونة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر تدخل اللاعب القوي على منافسه.

ق 4: تسديدة أرضية عن طريق فيفور أكيم لاعب الجونة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي بثبات.

بداية المباراة

زد الجونة الدوري
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