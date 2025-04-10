استراحة الدوري - إنبي (0)-(1) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول

مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة مجلس الإدارة غير مطروحة.. والهروب يضر النادي

خبر في الجول - الأهلي يتلقى خطابا من وزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة

في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد الونش.. وعرض الأهلي

التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وزدام وجوناثان أساسيان مع مودرن سبورت

حازم إمام: زيزو لم يرحل عن الزمالك بسبب أزمة مالية.. ولم يتم الاتفاق مع عبد المجيد حتى الآن

مواعيد مباريات الخميس 10 أبريل 2025.. مواجهتان في الدوري وسلة الاتحاد

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير بيسيرو بعد الخروج من الكونفدرالية

الهولندي ماكيلي حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز