استراحة الدوري - إنبي (0)-(1) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 10 أبريل 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لمرحلة الهبوط.
ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما مودرن سبورت بنفس الرصيد في المركز التاسع بفارق الأهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق 45: جووول أووول.. عرضية أحمد عاطف تصل لحسام حسن الذي سدد الكرة وتصدى لها الحارس وتابعها محمد مسعد في الشباك.
ق 37: عرضية كانت أن تغالط جنش لكنها ارتطمت بالأرض وعلت العارضة بقليل
ق 26: تسديدة من علي محمود ترتطم بقائم مودرن سبورت الأيسر
ق 20: فرص دون خطورة
انطلاق المباراة
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