مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) سيتيلبوش.. نبيل عماد يهدر التعادل

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد ستيلينبوش

يستضيف الزمالك فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق82 نبيل عماد يهدر هدفا محققا

ق79 هدف أول للضيوف عن طريق سيهلي ندولي

ق75 ربع ساعة أخيرة

ق65 مشاركة ناصر منسي ومحمود بنتايك بدلا من سيف الجزيري وناصر ماهر

ق60 تبديل اضطراري بخروج عمر جابر ومشاركة محمود جهاد

ق58 سقوط عمر جابر للإصابة

ق48 الجزيري يهدر فرصة هدف محقق بعد تمريرة السعيد الرائعة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي

ق30 نصف ساعة سلبية

ق12 ستيلينبوش يهدر فرصة التسجيل

ق9 محمد شحاتة يهدر الأول

انطلاق المباراة

الكونفدرالية الزمالك ستيلينبوش
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