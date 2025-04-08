مباشر كرة سلة - الاتحاد السكندري (25)-(23) ريفرز هوبرز.. الفترة الثانية

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة

يواجه الاتحاد السكندري فريق ريفرز هوبرز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الإفريقي.

ونجح الفريقان في تحقيق الفوز بأول جولتين.

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الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 25-23

ق1:40 التعادل 19-19

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الاتحاد السكندري الدوري الإفريقي
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