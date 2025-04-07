وكيل كوتيسا: حصرنا الاختيار بين 3 أو 4 أندية.. وسيحسم مسيره في الشهر الحالي

شدد ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري على نيته تحديد مستقبله مع الفريق بنهاية شهر أبريل الحالي.

ديريك كوتيسا النادي : سيرفيت

وقال كوتيسا عبر موقع TDG السويسري: "أنا بالفعل أقل حسما في عدة مباريات سابقة ولم أستطه تقديم نفس الأداء ولا ينبغي أن يطول هذا الأمر لكن عمري 27 عاما ولدي بعض الخبرة وأعلم أن الأمر محبط في اللحظة الحالية ولكن أود أن أكون حاسما كما كنت".

وتابع "سأرحل عن سيرفيت بنهاية الموسم الحالي وأخطط لتحديد مستقبلي خلال الشهر الحالي وربما هذا الأمر يشغل تفكيري قليلا".

وقال بول بوليندورف وكيل أعمال كوتيسا: "كوتيسا يملك العديد من العروض ويمكنه التوقيع فورا مع حوالي 20 فريقا والهدف هو إيجاد الشروط المناسبة على جميع المستويات وحاليا حصرنا المفاوضات بيننا وبين 3 أو 4 أندية ونهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل نهاية الشهر".

وينتهي تعاقد كوتيسا مع سيرفيت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وشارك كوتيسا في 36 مباراة بقميص سيرفيت منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 3 أهداف.

كوتيسا كان هدفا للأهلي لضمه خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.