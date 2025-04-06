مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) سيتي.. تدخل في الوقت المناسب

الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - نصير مزراوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء على ملعب أولد ترافورد في الخامسة والنصف مساءً.

ويبدأ عمر مرموش في هجوم سيتي أساسيا في ظل غياب هالاند بسبب الإصابة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا.

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ق 48: مزراوي يتدخل في الوقت المناسب ويشتت أمام فودين الذي كان أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: عرضية دالوت لكن جارناتشو يسقط قبل أن يودع الكرة برأسية في الشباك بمواجهة المرمى

ق 15: الدفاع يمنع تسديدة مرموش من داخل منطقة الجزاء

ق 1: بطاقة صفراء لروبن دياز بعد خطأ على جارناتشو على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء

عمر مرموش مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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