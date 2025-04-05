مباشر دربي جدة - الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. جوووووول ديابي

السبت، 05 أبريل 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في دربي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 74: جوووووول ديابي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 52: جوووووول إيبانييز من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+8: الحكم يقرر بعدم وجود ركلة جزاء.

ق 45+7: الحكم يعود لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء للأهلي.

ق 45+1: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ق 45: الحكم يعود لمشاهدة حالة في تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لإيفان توني.

ق 17: تسديدة قوية من رياض محرز يتصدى لها محمد المحاسنة حرس مرمى الاتحاد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي الاتحاد الدوري السعودي
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